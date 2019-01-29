إل جي تتخطى تقنية الجيل الخامس وتطور G6

وقّعت شركة "إل جي - LG" الكورية لصناعة التكنولوجيا شراكة مع المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا للبدء في ابتكار وتطوير تقنية الجيل السادس الـ"6G"، وفقا للعين الإخبارية.

يأتي هذا التعاون الكوري المشترك بعد أيام من إعلان شركة "إل جي" اقتراب موعد طرح هاتفها الذكي الجديد "5G" الداعم لتقنية الجيل الخامس، خلال فعاليات معرض "MWC 2019" الدولي في فبراير/شباط المقبل، حسبما ذكر موقع "phonearena.com" المتخصص في مجال الهواتف الذكية.

ويرى الخبراء أن تطوير تقنية الجيل السادس "6G" والاعتماد عليها بشكل رسمي من الأمور المستقبلية التي قد تحدث بعد 10 أعوام على الأقل، خصوصاً في ظل التنافس الشديد بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل: سامسونج، وهواوي، وشياومي لإنتاج هواتف ذكية تعمل بتقنية الجيل الخامس "5G".

وفي ظل الصراع الكوري الأمريكي فيما يخص تكنولوجيا الاتصال، فإن شركة "إل جي" ترى أن محاولات تحسين القدرة التنافسية لتكنولوجيا الاتصالات الكورية تسير بخطوات قوية وثابتة خاصة عند تهيئة الشبكات الكورية في المستقبل القريب، للعمل بتقنية الجيل السادس "6G".