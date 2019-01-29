شكرا لقرائتكم قتلى بإعصار ضرب هافانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هافانا - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 22:53

قُتل 3 أشخاص وجُرح 172 آخرون، بإعصار عنيف ونادر ضرب هافانا.



وكتب لرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على «تويتر»: «نتفقّد المناطق التي ضربتها هذه الظاهرة الجوية الكثيفة في ريغالا»، وهو حيّ جنوب شرقي هافانا. وأشار الى «أضرار جسيمة، ونأسف لمقتل 3 أشخاص وأحصينا 172 جريحاً»، مؤكداً أن فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المنكوبة.

وسبّب الإعصار انقلاب سيارات واقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء. ودوّت صفارات الإسعاف في المدينة، فيما هرعت طواقم إطفاء ومسعفين لتنفيذ عمليات إنقاذ في الأحياء قُطع عنها التيار الكهربائي.

واُُجبر طاقم مستشفى ولادة في العاصمة على إخلاء المبنى، بسبب أضرار العاصفة. ووصف سكان صوت الإعصار بـ «هدير محرّك طائرة نفاثة».