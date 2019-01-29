شكرا لقرائتكم طوكيو تتعهد تعزيز الثقة مع بيونغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:09

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، «كسر جدار عدم الثقة» مع كوريا الشمالية ومتابعة نهج الديبلوماسية مع دول الجوار لفتح «حقبة جديدة».



وقال في افتتاح أعمال البرلمان: «سأتصرّف بحزم من دون أن أفشل في استغلال كل فرصة ممكنة لكسر جدار عدم الثقة المتبادل، وسأواجه شخصياً الزعيم كيم جونغ أون في شكل مباشر لتسوية المسائل النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وملف عمليات خطف» يابانيين الى الدولة الستالينية قبل عقود، لتدريب جواسيس. وتطرّق الى الماضي الاستعماري لليابان، قائلاً: «سأسعى إلى تطبيع ديبلوماسي عبر تسوية الماضي المؤسف». وشدد على ان العلاقات «عادت إلى مسار طبيعي تماماً» مع الصين بعدما التقى الرئيس شي جينبينغ في بكين العام الماضي. وتابع: «سأواصل بقوة الديبلوماسية مع دول الجوار، من أجل حقبة جديدة لجعل شمال شرقي آسيا أرض سلام دائم وازدهار». وقال في افتتاح أعمال البرلمان: «سأتصرّف بحزم من دون أن أفشل في استغلال كل فرصة ممكنة لكسر جدار عدم الثقة المتبادل، وسأواجه شخصياً الزعيم كيم جونغ أون في شكل مباشر لتسوية المسائل النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وملف عمليات خطف» يابانيين الى الدولة الستالينية قبل عقود، لتدريب جواسيس. وتطرّق الى الماضي الاستعماري لليابان، قائلاً: «سأسعى إلى تطبيع ديبلوماسي عبر تسوية الماضي المؤسف». وشدد على ان العلاقات «عادت إلى مسار طبيعي تماماً» مع الصين بعدما التقى الرئيس شي جينبينغ في بكين العام الماضي. وتابع: «سأواصل بقوة الديبلوماسية مع دول الجوار، من أجل حقبة جديدة لجعل شمال شرقي آسيا أرض سلام دائم وازدهار». داخلياً، تعهد آبي تطبيق الزيادة على ضريبة الاستهلاك، من 8 إلى 10 في المئة، وإنفاق 64 بليون دولار على البنية التحتية.



كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تتعهد

تعزيز الثقة مع بيونغيانغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.