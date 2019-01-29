شكرا لقرائتكم زاسبكين أطلع باسيل على خطوات روسية: لا أرى حربا بين اسرائيل ومحور المقاومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:15

أبلغ سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن "بعض الخطوات الروسية في سورية لمصلحة تطبيع الأوضاع والاستقرار والأمن والتسوية السياسية واستكمال القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين وإعادة الإعمار". وأوضح بعد لقائه باسيل في وزارة الخارجية أنه "تم البحث في تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط". وقال: "كما جرت العادة تم التأكيد على التشابه في وجهات النظر والتفاهم العالي بيننا في ما يحدث على الساحة من قضايا أساسية".



أضاف: "أكدنا مرة أخرى على ضرورة التلاحم للشعوب والتوافق في المجتمعات وتطبيق العيش المشترك والأمن المتساوي للجميع. ففي هذه الظروف علينا بذل الجهود من أجل تجاوز الخلافات وإيجاد المخارج للنزاعات. ومن المستغرب أن نسمع الدعوات للانقاذ، ومثالا على ذلك الدعوة الى مؤتمر في وارسو، من الواضح تماما انه سيكون ضد إيران. وهذا مختلف تماما عن رؤيتنا للعيش المشترك ولتنقية الأجواء في المنطقة كهدف أساسي".

وعن تقييمه للإتفاق الذي تم في وزارة الطاقة بين الشركة الروسية "روزنيافت" ولبنان لتوسيع منشآت النفط في طرابلس، أجاب: "إن هذا العقد جيد جدا، وهو مهم إقتصاديا للبنان، ولا بد من تنفيذه، ونحن مسرورون بالمشاركة الروسية التي تعتبر شريكا في هذا المشروع الكبير".

أضاف: "نحن أساسا نريد تطوير التعاون مع لبنان في المجالات كافة، ولا سيما في مجال الطاقة، وهذا الأمر قيد نقاش دائم مع الحكومة اللبنانية. وما حدث هو إحدى المحطات من التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد".

وعما إذا ما كانت روسيا متخوفة من حرب بين إسرائيل ومحور المقاومة بعد الضربات الإسرائيلية لسورية وما يجري في ما يتعلق بالأنفاق، قال: "نحن ندعو دائما الى تهدئة الأمور، وأنا لا أرى أن هناك احتمالا لهذه الحرب. لكن يجب علينا أن نؤثر على الوضع ليكون هادئا ولا يرتفع تصاعديا".