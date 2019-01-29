شكرا لقرائتكم أنصار رئيس الوزراء التونسي يعتزمون تأسيس حزب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 29 يناير 2019 / 00:27

أعلن أنصار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أنهم سيؤسسون حركة سياسية باسم «تحيا تونس» بزعامته للاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي. ويأتي هذا الإعلان بعد شهور من الصراع الداخلي على السلطة في حزب «نداء تونس» الحاكم بين معسكر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والشاهد. واختير المدير السابق لديوان الرئاسة سليم العزبي منسقاً عاماً لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحركة، إلا أنه لم يحدد موعداً لذلك بعد. وأوضح العزبي أن «الحزب الجديد سيكون تقدمياً وخصماً لحزب النهضة الإسلامي». وكان «حزب النهضة» دعم الشاهد في خلافه مع السبسي.



وقال العزبي لوكالة «فرانس برس»: «نحن لا نطلق حزباً من لون واحد، بل حركة سياسية يمكنها جمع كل أطياف أسرتنا الديموقراطية». وأضاف أن «الأسابيع المقبلة ستشهد عقد مباحثات مع شخصيات مختلفة وتيارات سياسية لضمهم لصفوفه». وفي البرلمان، انضم 44 نائباً من أصل 217 إلى التكتّل الذي يقوله الشاهد، ليصبح تكتله ثاني أكبر تكتل في البرلمان بعد «النهضة» وقبل «نداء تونس». وعرقلت التوترات الداخلية في حزب «نداء تونس» عمل الحكومة منذ شهور، في وقت عبّر التونسيون عن سخطهم من التضخم الذي يقلص قدرتهم الشرائية ومن البطالة التي لا تزال تبلغ أكثر من 15 في المئة.

وأسس السبسي حزب «نداء تونس» عام 2012 باعتباره منصة سياسية مناهضة للإسلاميين، قبل أن يتحالف مع «النهضة» مدى أربع سنوات. وبعد 8 سنوات من الثورة، تواصل تونس الانتقال الديموقراطي عبر انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة نهاية العام الحالي.