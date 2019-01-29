شكرا لقرائتكم ماي ستمنح البرلمان فرصة ثانية لإقرار «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:18

أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، انها تعتزم منح مجلس العموم (البرلمان) فرصة ثانية لإقرار اتفاق توصّلت اليه لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) في أسرع وقت.



وأضاف أن مفاوضات جارية لتغيير الاتفاق، بحيث ينال تأييد النواب. وتابع أنه لا يمكنه تصوّر أن تحول أي ظروف دون منح البرلمان فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق، مؤكداً التزام ماي الخروج من الاتحاد في 29 آذار (مارس) المقبل.

يأتي ذلك عشية تصويت البرلمان اليوم على خطط معدلة لاستكمال «الطلاق»، علماً أنه كان رفض الاتفاق الذي توصّلت اليه ماي بغالبية ساحقة قبل أسبوعين.