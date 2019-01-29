شكرا لقرائتكم غوايدو يحشد لـ«تعبئة كبرى» في فنزويلا والعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب، رويترز - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:26

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة إلى «تعبئة» الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو.



جاء ذلك بعدما أمهلت 6 دول أوروبية مادورو 8 أيام للدعوة إلى انتخابات، تنتهي الأحد المقبل، وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً.

وقال غوايدو: «الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب». ودعا إلى «تعبئة كبرى في فنزويلا والعالم السبت، لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي وإنذاره» مادورو، وتابع: «سنحتفل (السبت) بدعم يُعتبر سابقة في أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد الوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة».

غوايدو الذي يحاول إضعاف ولاء الجيش لمادورو، عرض عفواً عن الموظفين والعسكريين الذين يوافقون على دعمه، في قانون وزّعه أنصاره على مراكز الشرطة والجيش في البلاد. وقال: «ذهبنا لنمدّ يدنا». وخاطب الجندي الفنزويلي، قائلاً: «نضع أملنا بك وبالتزامك حيال دستورنا. ليس الوقت المناسب للشعور بالخوف. أيها الجندي الفنزويلي، أعطيك أمراً: لا تقمع التظاهرات السلمية، لا تطلق النار على الشعب».

وأمام معارضين سلّموهم نصّ القانون، أحرق جنود الوثيقة التي تقدّم «كل الضمانات الدستورية» للعسكريين والمدنيين الذين «يتعاونون من أجل إعادة الديموقراطية». وقال أحدهم: «الجيش مع قائدنا نيكولاس مادورو» الذي أشرف على تدريبات عسكرية في شمال فنزويلا. وأضاف: «أقول للقوات المسلحة البوليفارية: وحدة قصوى وانضباط أقصى وتلاحم أقصى».

وحذر العسكريين، قائلاً: «هل أنتم انقلابيون أم تحترمون الدستور؟ لا تكونوا خونة بل أوفياء دائماً. كونوا ثابتين في محاربة الانقلاب. لا أحد يحترم الضعفاء أو الجبناء أو الخونة. ما يُحترم في هذا العالم هو الشجاعة والقوة. يجب ألا يفكر أحد في أن يطأ على هذه الأرض المقدسة. فنزويلا تريد السلام، ولتحقيقه علينا أن نكون مستعدين». وندد بـ «مؤامرة» تستهدف نشر التمرد في الجيش، لافتاً الى أن آلافاً من الرسائل تُوجّه يومياً إلى الجنود عبر تطبيق «واتساب» ومواقع للتواصل الاجتماعي من كولومبيا.

في المقابل، طالب غوايدو السلطات البريطانية بمنع وصول مادورو إلى احتياطيات الذهب الموجودة في بنك إنكلترا، علماً ان حكومة الرئيس الفنزويلي تحاول منذ العام الماضي استعادة الذهب من البنك، خشية أن تشمله عقوبات دولية ضدها.

ووَرَدَ في رسالتين وجّههما زعيم المعارضة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ومحافظ المصرف المركزي مارك كارني، «أكتب إليكما كي أطلب منكما وقف هذه التحويلات غير القانونية. إذا حُوِلت هذه الأموال، سيستخدمها النظام غير الشرعي والسارق لنيكولاس مادورو لقمع الشعب الفنزويلي وترويعه».

الى ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها قبِلت ترشيح غوايدو كارلوس ألفريدو فيشيو ليصبح قائماً بأعمال السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة، فيما اعترفت أستراليا بغوايدو رئيساً موقتاً، إلى حين تنظيم انتخابات. أما البابا فرنسيس فحذر من «حمام دم» في فنزويلا، وزاد: «مشكلة العنف تروّعني». وحضّ على التوصّل الى «حلّ عادل وسلمي».