شكرا لقرائتكم السجن 4 سنوات لمحامٍ صيني دين بالتخريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب، رويترز - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:36

قضت محكمة في مدينة تيانجين شمال الصين بسجن المحامي الصيني المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان وانغ تشوانجانغ، 4 سنوات ونصف سنة، بعد إدانته بتقويض سلطة الدولة.



واشارت محكمة الى ان وانغ «دين بتخريب الدولة وحُكم بسجنه 4 سنوات و6 أشهر وبتجريده من حقوقه السياسية 5 سنوات».

وتولى وانغ (42 سنة) الدفاع عن ناشطين سياسيين وأعضاء في طائفة فالون غونغ المحظورة وفلاحين حُرموا من أراضيهم. وكان واحداً من 200 مدافع عن حقوق الإنسان اعتُقلوا عام 2015، واتُهم رسمياً عام 2016 بالتخريب، وهذه تهمة يُعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.

وحوكم في تيانجين في جلسة مغلقة لحماية «أسرار الدولة»، وفق المحكمة. لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت المحاكمة «مسرحية وحشية» و«قضية وهمية»، فيما وصفت باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه استهزاء بقول الرئيس شي جينبينغ إنه يدافع عن سيادة القانون.

ومُنعت لي وينزو، زوجة وانغ، من مغادرة منزلها في بكين لحضور محاكمته.