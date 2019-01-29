شكرا لقرائتكم منصور بن زايد يثمن التعاون الإماراتي السعودي في مجال الأرشفة والتوثيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 29 يناير 2019 / 08:39

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن تقديره لقرار مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مذكرة التعاون الموقعة بين «دارة الملك عبدالعزيز» و«الأرشيف الوطني» الإماراتي، الرامية إلى تعميق التكامل الثقافي بين البلدين في مجال الأرشفة والتوثيق وحفظ التاريخ والتراث المشترك.



وقال: «إن العلاقات الإماراتية - السعودية تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتميز بالقوة والمتانة، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتنسيق والوعي بالمصير المشترك، وضمن هذا الإطار جاء توقيع المذكرة، التي تمهد لمرحلة جديدة من التعاون تبادلاً للمعارف والخبرات في مجال حفظ التاريخ المشترك، بما يعزز من الوشائج التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأشاد بالدور الذي تؤديه «دارة الملك عبد العزيز» في توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني الإماراتي حمد المدفع إن علاقات التعاون بين «الأرشيف الوطني» و«دارة الملك عبد العزيز» وطيدة، تزيدها رسوخاً مذكرة التعاون الموقعة بينهما التي تهدف إلى إثراء مقتنيات الأرشيف الوطني بالسجلات التاريخية التي تسلط الضوء على التاريخ المشترك.

وأثنى على دور «دارة الملك عبدالعزيز» في توثيق تاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، معرباً عن أمله بأن تكون مذكرة التعاون شراكة مثمرة تنسجم في مخرجاتها مع مساعي الأرشيف الوطني الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن، وجمع الوثائق وحفظها وأرشفتها وفق الأصول العلمية، وتبادل الإصدارات التاريخية التي ترصد قضايا محورية في تاريخ البلدين الشقيقين.