شكرا لقرائتكم لاسن التقت الحريري: غياب الحكومة بدأ يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:12

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان في بيان، أن "سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن التقت مساء اليوم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمناقشة آخر تطورات الجهود التي يبذلها في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة. وقالت: "إن الغياب المستمر للحكومة بدأ يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للبنان وعلى حياة الكثير من اللبنانيين"، متمنية للرئيس الحريري "النجاح في جهوده الأخيرة".



وأشار البيان الى أن "الحريري ولاسن ناقشا خلال الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية الراهنة وجهود متابعة مؤتمر سيدر". وشددت لاسن على "ضرورة تحقيق تقدم في الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة في نيسان(ابريل) الماضي". وقالت: "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان في تنفيذ هذه الإصلاحات". كما أطلعت الحريري على التحضيرات لمؤتمر بروكسل 3 المقبل.

وكان المكتب الاعلامي للرئيس الحريري اشار في بيان الى ان "الرئيس المكالف التقى مساء اليوم، في "بيت الوسط" رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، وعرض معها المستجدات المحلية والإقليمية والمسائل ذات الاهتمام المشترك بين لبنان والاتحاد الأوروبي".