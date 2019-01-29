الأمم المتحدة تختار جنرالًا دنماركيًا رئيسًا للمراقبين الأمميين في اليمن

اسماء السيد - الأمم المتحدة: إختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، الذي عيّن قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

ذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع كل من الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث. وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، على ما أوضح أحد المصادر.

