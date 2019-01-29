اسماء السيد - الأمم المتحدة: إختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، الذي عيّن قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
ذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع كل من الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث. وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، على ما أوضح أحد المصادر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تختار جنرالًا دنماركيًا رئيسًا للمراقبين الأمميين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.