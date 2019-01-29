«الرياض» تُطلق سراح مموِّل سد النهضة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال السعودى «الإثيوبى المولد» محمد حسين العمودى، بعد احتجازه لأكثر من عام، ضمن حملة ولى العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. وقال تكا أسفا، محامى «العمودى»: «لم أتحدث معه بالهاتف حتى الآن، لكنى تأكدت أنه كان مع شقيقه، وكُنت أتواصل مع شخص قريب له، وهو فى بيته بجدة».

وحول عودته إلى إثيوبيا، أوضح المحامى: «لا نعرف هل يعود أم يبقى، لكننا سعداء بإطلاق سراحه»، فيما عبَّر رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» عن فرحته بإطلاق سراح «العمودى»، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية. وكان «العمودى»، الذى صنَّفته مجلة «فوربس» الأمريكية بأنه أغنى شخص فى إثيوبيا وثانى أغنى رجل فى السعودية، بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتُجزوا فى فندق «ريتزكارلتون» بالرياض، خلال الحملة التى بدأت فى نوفمبر 2017. وفى سياق آخر، رفض والد الفتاتين السعوديتين، تالا وروتانا الفارع، اللتين عُثر عليهما غريقتين فى نهر هدسون بنيويورك، تقرير الطب الشرعى الأمريكى الذى أرجع وفاتهما للانتحار، وقال لصحيفة «سبق» السعودية، أمس، إنه يتهم مُحققاً أمريكياً بإخفاء وقتل الفتاتين.