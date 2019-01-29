جنح الإسكندرية تقضي بحبس "حمو بيكا" 3 أشهر

دبي - بواسطة محمد فارس © حمو بيكا حمو بيكا

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت محكمة جنح الإسكندرية، أمس الاثنين، حكمًا بحبس الفنان الشعبي "حمو بيكا" لمدة 3 أشهر على خلفية إقامته حفل في المحافظة تقدمت نقابة الموسيقيين ببلاغ لإيقافه.

وتقدمت نقابة الموسيقين برئاسة الفنان هاني شاكر، ببلاغ شهر نوفمبر الماضي، لإيقاف حفل "بيكا" الذي أقيم في منطقة العجمي غربي بالإسكندرية.

واتهمت النقابة في بلاغها "فنان المهرجانات" بمزاولة المهنة بدون ترخيص، وعلى إثر ذلك توجهت قوة أمنية لإيقاف الحفل وتفريق الجماهير المتواجدة فيه بأحد الشواطىء الخاصة حتى تم إنهاء التجمع.

وباشرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية تحقيقاتها ووجهت النيابة إلى "بيكا" تهمة إذاعة حفل سمعي وبصري بدون ترخيص من وزارة الثقافة ومزاولة مهنة بدون ترخيص، حتى أحيلت الواقعة للمحكمة التي أصدرت قرار الحبس.