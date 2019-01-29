شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفق 100 مليار ريال لتطوير الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة فى وزارة الطاقة السعودية، الدكتور عبدالعزيز العبدالكريم توقيع اتفاقية لدعم 200 شركة محلية لزيادة الإنتاجية.

وقال حسبما نقلت "عكاظ" السعودية " لدينا 3 مجمعات للصناعات الدوائية وصناعة الآلات، كما أن الحكومة رصدت 44 مليار ریال لصناعات السيارات، وإحضار أكثر من مصنع سيارات فى 2030، وسيكون لدينا أطلس لتحديث الفرص الاستثمارية.

من جهته قالت نائب وزير الطاقة لشئون التعدين خالد الدغيثر "نعمل على قطاع التعدين ليكون القطاع الثالث فى المملكة، ونركز على 3 مناطق رئيسية، ونعمل على تسهيل الإجراءات، وقد تم استلام 300 تعليق من المستثمرين على قطاع التعدين، كما أصدرنا أول رخصة إلكترونية للتعدين فى مواد البناء.

كما نعمل على ضمان استدامة طويلة فى قطاع التعدين من خلال زيادة المحتوى المحلى، وتحسين بيئة الإجراءات، ونعمل أيضا على إيجاد متخصصين سعوديين فى هذا المجال، إضافة إلى بناء المجمع الوطنى، وقد تم جمع 300 ألف عينة وعرضها في قاعدة البيانات.

من جانبه أكد نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عابد السعدون أن الحكومة السعودية ستنفق 100 مليار ریال (27 مليار دولار) فى 2019 و2020 فى إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن ذلك يتجاوز 3 أمثال المخصص فى الميزانية السابقة، فى مؤشر على حرص السعودية على تعزيز تنويع موارد الاقتصاد في تلك القطاعات لخلق الوظائف للسعوديين، والحد من الاعتماد على النفط.

ويوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة داخل المملكة، وفقا لوثيقة وزعت على المشاركين فى انطلاق حفل افتتاح أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أمس بالرياض.

فيما كشف السعدون التخطيط للتوسع فى قطاع السيارات من خلال التجميع بسعة 1000 سيارة، موضحا "تم تخصيص 5 مليارات لتعظيم البنى التحتية فى قطاع الدعم اللوجستى".

من جهته، ذكر رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن المناطق الاقتصادية ستلعب دورا كبيرا فى خدمات الدعم اللوجستى.