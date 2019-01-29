شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة البيان: زيارة بابا الفاتيكان رسالة محبة من العالم للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية خلال زيارته للإمارات، بإحياء قداس فى استاد مدينة زايد الرياضية فى العاشرة والنصف من صباح الخامس من فبراير بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من المقيمين فى دولة الإمارات ومن خارجها.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنه من المتوقع أن يكون هذا القداس أحد أكبر التجمعات فى تاريخ الدولة حتى الوقت الراهن .

وأعرب عدد من أبناء الجالية المسيحية المقيمة فى الدولة عن فخرهم وسعادتهم بإقامة هذا القداس التاريخى للبابا فرنسيس فى أبوظبي.. مؤكدين أن هذه الزيارة التاريخية لقداسة البابا بمثابة رسالة محبة من العالم للإمارات وتقديراً لدورها الرائد فى تعزيز الحوار بين الأديان ونشر التسامح والسلام فى ربوع العالم.

وقال ألبرت بيشوى- مقيم فى أبوظبى- أن دولة الإمارات موطن الخير وتشكل اليوم نموذجاً رائداً فى التعايش بين مختلف الجنسيات ويعد إقامة هذا الحدث التاريخى فى استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبى بمثابة شهادة عالمية على نهج الدولة المتفرد فى التسامح.

وذكر سانجو جوزيف- مقيم فى أبوظبى- أنه يترقب هذا القداس التاريخى الذى يحييه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، مشيراً إلى أن زيارة البابا إلى دولة الإمارات هى بمثابة رسالة محبة من العالم للإمارات وتقديراً لنهجها الرائد فى التعايش بين مختلف الشعوب والسلام والتسامح.