شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايش فى الإمارات.. خلى بالك.. رسائل مجهولة تحذر منها الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة المواطنين، من التعامل مع بعض الرسائل النصية المشبوهة التى تصل إليهم من مجهولين يدعون أنهم من موظفى البنوك بحجة أنهم يقومون بتحديث بياناتهم المصرفية.

وأوضحت الشرطة عبر حساباتها الرسمية فى مواقع التواصل الاجتماعى، "حسبما نقلت "البيان" الإماراتية، أن المجهولون يطلبون من الأشخاص معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم والأرقام السرية حيث يتم استغلال هذه المعلومات في الدخول إلى حساباتهم وسرقة أموالهم.

وتؤكد شرطة الشارقة استمرار متابعتها لهذه الجرائم وضبط مرتكبيها داعية عملاء البنوك الذين يتلقون مثل هذه الرسائل بتجاهلها تماما وعدم التعامل معها بأى صورة من الصور.