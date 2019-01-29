باتروشيف يصل إلى القاهرة لإجراء مشاورات أمنية روسية مصرية

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© Sputnik . Said Tcarnaev
كما سيتوجه باتروشيف، بعد ذلك، إلى أبوظبي، حيث سيعقد اجتماعات مكرسة للتعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، من خلال مجلسي الأمن في البلدين.
وفي آخر تصريحاته حول منطقة الشرق الأوسط والأحداث الجارية هناك، أكد باتروشيف أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقدم خطة مرحلية للخروج من سوريا، وبعد ذلك فقط ستؤخذ تصريحاتهم على محمل الجد.
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "أعتقد أن تصريحات الجانب الأميركي ستكون جديرة بالاهتمام فقط، عندما تقدم الولايات المتحدة خطة مرحلية لانسحابها من سوريا، تنعكس فيها دقة التوقيت والإطار الجغرافي وتسلسل تنفيذ هذا العملية".
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