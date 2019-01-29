من استقبل الملك سلمان بصحبة الأمراء في قصر اليمامة

وكان ضمن من استقبلهم الملك سلمان، عدد من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وحضر الاستقبال أمراء منطقة الرياض ومستشارون للملك سلمان مثل فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ومحمد بن نواف بن عبد العزيز، وتركي بن فهد بن جلوي، وعدد من المسؤولين.