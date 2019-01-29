وزير سعودي يتحدث عن "الاستحواذ على نصيب الأسد"

وكشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن 3 اتفاقيات كبرى "تستحوذ على نصيب الأسد من اتفاقيات الـ200 مليار ريال" "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية. وأطلقت المملكة العربية السعودية مبادرتين هما قاعدة المعلومات الجيولوجية، وبرنامج آخر لإجراءات التراخيص من وكالة وزارة الطاقة. وأكد الفالح في كلمته خلال أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية أن البرنامج يعمل على تطوير قطاعات أساسية في الاقتصاد السعودي. وأضاف الفالح أن العنصر الأساسي لكل قطاعات البرنامج هو الشفافية.

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