العراق والأردن يتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

وقعت سلطة الطيران المدني العراقي مع نظيرتها الأردنية مذكرة تنفيذية بهدف تنسيق العمل المشترك بين البلدين وزيادة عدد الرحلات الجوية بين العراق والأردن.

وحسب بيان أصدرته سلطة الطيران المدني العراقي، الثلاثاء، ووصل الخليج 365 نسخة منه، وقع على المذكرة في العاصمة الأردنية عمان الإثنين مدير عام الأخيرة علي خليل ابراهيم والرئيس التنفيذي للطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو.

وقال إبراهيم: "نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في عدة مجالات بما يخص الطيران المدني والعمليات الجوية بين العراق والأردن".

وأضاف أن "المذكرة تضمنت كذلك تبادل الخبرات والطاقات والاستفادة من الامكانات المتاحة في توطيد علاقة العمل المتينة بما يخص زيادة عدد الرحلات الجوية والمجالات الفنية وسلامة الطيران والعمليات الجوية وسلامة المطارات ومقاييس الملاحة الجوية والتشريعات الخاصة بالطيران المدني".

يذكر أن حركة العمل المتواصلة التي تقوم بها سلطة الطيران المدني العراقي مع مختلف دول العالم تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية في تعزيز أطر العمل والتعاون بما يخص التوسع بواقع الخدمات التي تقدم في خدمة حركة السفر والمسافرين بين المطارات العالمية.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري زار العاهل الأردني العراق والتقى مع زعماء البلد في أول زيارة منذ نحو عشرة أعوام.

وأبرم العراق والأردن اتفاقات لتعزيز التجارة بينهما وإنشاء منطقة صناعية على الحدود فضلاً عن مد أنبوب نفط من جنوب العراق وصولا إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

