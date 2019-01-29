فرقاطة تركية تصل الدوحة لإجراء تمارين عسكرية مشتركة

قالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان وصل الخليج 365، "الزيارة تهدف إلى إجراء تمارين مشتركة مع القوات البحرية الأميرية القطرية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين."

الدوحة /أحمد يوسف/الخليج 365

وصلت الدوحة الاثنين، الفرقاطة (TCG Gökçeada) التابعة للقوات البحرية التركية لإجراء تمارين عسكرية مشتركة مع نظيرتها القطرية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان وصل الخليج 365، "الزيارة تهدف إلى إجراء تمارين مشتركة مع القوات البحرية الأميرية القطرية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين."

وكان في استقبال الفرقاطة، المقدم الركن بحري، لحدان جمعة المهندي قائد مجموعة زوارق الصواريخ، وعدد من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية، بحسب ذات المصدر.



ولم يوضح البيان عدد القوات المشاركة ومدة التمارين.