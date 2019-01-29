وزاري عربي يضم 6 دول في الأردن لبحث أزمات المنطقة

المنامة/ الخليج 365

يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن، الخميس القادم، اجتماعا في الأردن؛ لبحث أزمات المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة لنبيل الحمر، مستشار ملك البحرين حمد بن عيسى، عبر تويتر، فيما لم يصدر بيانات فورية من الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

ونقل العمر عن مصادر لم يسمها قولها إن "وزراء خارجية الدول الست سيعقدون لقاء تشاوريا في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت وذلك لبحث ازمات المنطقة".