وزير #الشؤون_البلدية يعتمد لائحة رسوم الخدمات الجديدة.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، لائحة رسوم الخدمات البلدية الجديدة الصادرة في شهر جمادى الأولى الماضي.

وتضمنت اللائحة الجديدة إضافة رسوم لإصدار رخص وجمع النفايات لدور العرض (السينما والمسارح) ومحلات التشليح، إضافة لرسوم على اعتماد مخطط التطوير العقاري وإصدار القرار المساحي وعلى تجزئة الأراضي، كما تم تقسيم الأنشطة التجارية (ما عدا محطات الوقود والفنادق ومرافق الإيواء) على 5 شرائح بناء على المساحة.

وتبدأ رسوم إصدار الرخص لدور السينما والمسارح من 10 ريالات لكل متر مربع للدور التي تبلغ مساحتها أقل من 20 ألف متر مربع، وتتناقص تدريجيا إلى 13 هللة عند المساحة الأكبر من 100 ألف متر مربع، فيما تبدأ رسوم جمع النفايات من 3.6 ريال لكل متر مربع للدور التي تبلغ مساحتها أقل من 20 ألف متر مربع، وتتناقص تدريجيا إلى 0.5 هللة عند المساحة الأكبر من 100 ألف متر مربع.كما ضمت اللائحة إضافة رسوم إصدار رخص على محلات التشليح ابتداء من ريال لكل متر مربع للمساحات الأقل من 5 آلاف متر مربع وتتناقص تدريجيا إلى هللة واحدة عند المساحة الأكبر من 30 ألف متر مربع، ورسوم جمع نفايات ابتداء من 1.7 ريال لكل متر مربع للمساحات الأقل من 5 آلاف متر مربع وتتناقص تدريجيا إلى 3 هللات عند المساحة الأكبر من 30 ألف متر مربع.

كما ضمت اللائحة إضافة رسم على اعتماد مخطط التطوير العقاري ورسما على إصدار القرار المساحي ورسما على أساس المتر المربع.