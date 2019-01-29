سقوط صخرة على دورية أمن بطريق المدينة – ينبع

صحيفة الخليج الالكترونية تداول مغردون على موقع “تويتر” صورتين لصخرة سقطت على إحدى دوريات أمن الطرق بطريق المدينة المنورة ـ ينبع السريع. وأوضح متداولو الصورة أن الدورية كانت متواجدة بقرية المسيجيد بمنطقة المدينة، مشيرين إلى أن رجل أمن الدورية نجا من الموت بعدما داهمت الصخرة دوريته.

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