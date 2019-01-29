ترامب سيترأس المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينيين

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الخليج - واس
أعلن البيت الأبيض اليوم في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترأس جولة من المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينيين يومي الخميس والجمعة المقبلين.
و أوضح البيت الأبيض أن هذه المحادثات تأتي تنفيذًا لاتفاق بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في الأرجنتين نهاية العام الماضي بإطلاق محادثات على مدى 90 يومًا من أجل حل الخلافات التجارية بين البلدين.
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