الغذاء_والدواء تكشف حقية وجود أعشاب تعالج مرض السكري

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة وجود علاجات يُدَّعَى أنها تشفي من مرض السكري باستخدام بعض الأعشاب أو الخلايا الجذعية. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حتى الآن مستحضر عشبي أو دوائي مسجل للشفاء تماما من مرض السكري، وأن الادعاءات حول ذلك مضللة، كما أن العلاج بالخلايا الجذعية لمرض السكري لا يزال قيد البحث العلمي، ولم يثبت نجاحه بعد.

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