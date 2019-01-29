شكرا لقرائتكم خبر عن %18 من مساكن المواطنين تعتمد على الشبكة في الشرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية والتي تعتمد على عبوات المياه العامة كمصدر لمياه الشرب 51.77 % ويقطنها 47.79 % من إجمالي أفراد الأسر السعودية، تليها المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد على الوايت كمصدر لمياه الشرب بنسبة 20.45 % ويقطنها 23.73 % من إجمالي أفراد الأسر السعودية، ثم المساكن المشغولة بأسر سعودية المعتمدة على شبكة عامة كمصدر لمياه الشرب بنسبة 17.67 % ويقطنها 17.09 % من إجمالي أفراد الأسر.

أظهرت نتائج مسح صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً، أن المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تعتمد على فلتر المياه كمصدر لمياه الشرب تشكل ما نسبته 10.01% ويقطنها 11.06% من إجمالي أفراد الأسر السعودية، في حين تأتي أخيراً المساكن المشغولة بأسر سعودية المعتمدة على الآبار كمصدر لمياه الشرب بنسبة 0.16% ويقطنها 0.15% من إجمالي أفراد الأسر السعودية.

بينت الإحصائية، أنه لا يختلف توزيع المساكن حسب مصدر مياه الشرب وفقاً لنوع المسكن، حيث يغلب مصدر مياه الشرب «عبوة ماء» على الشقق بنسبة 61.80% وكذلك دور في فيلا بنسبة 50.49%، ثم بنسب متقاربة لبقية المساكن تتراوح بين ما نسبته 44.92% و37.10%.

ذكرت الإحصائية، أن الخزان الأسمنتي يعد طريقة التخزين الغالبة كطريقة لتخزين المياه في جميع أنواع المساكن، بينما يحل «خزان الفيبر جلاس» المرتبة التالية بنسب متفاوتة تمثل أعلاها في الأدوار في المنازل الشعبية بنسبة 38.43% وأدناها في الأدوار في فلل بنسبة 15.41%.

أوضحت الإحصائية أن نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تستخدم خزاناً أسمنتياً في تخزين المياه بلغت 79.31% وهي أعلى نسبة من المساكن المشغولة بأسر سعودية ويقطنها 77.62% من إجمالي أفراد الأسر السعودية، تليها المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم خزاناً من الفيبر جلاس لتخزين المياه بنسبة 18.62% ويقطنها 19.68% من إجمالي أفراد الأسر السعودية، ومن ثم تأتي المساكن المشغولة بأسر سعودية تستخدم خزاناً من الصفيح لتخزين المياه بما نسبته 2.07% ويقطنها 2.71%.

أنواع مصادر مياه الشرب المعتمدة لدى المواطنن

عبوات المياه 51.77%

الوايت 20.45%

الشبكة العامة 17.61%

فلتر المياه 10.01%

الآبار 0.16%