شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مواطن متوفى بأمطار عرعر.. والبحث مستمر عن 4 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عثر اليوم على جثة مواطن مفقود بسبب أمطار عرعر، وذلك خلال عملية بحث مشتركة عن مفقودين قام بها الأهالي والجهات المختصة.

وذكر أهالي المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم العثور منذ قليل على الشاب المفقود عن طريق والده قبل العقم “الساتر الحدودي” بعرعر، فيما لا تزال عملية البحث مستمرة عن أربعة آخرين.

وسبق أن عثر الدفاع المدني -الليلة الماضية – على مركبة المواطن في شعيب عرعر، أثناء عمليات البحث.

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