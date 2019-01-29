دبي تستضيف قمة "أبندنس 360" مارس المقبل

تستضيف دبي يومي 26 و27 مارس/آذار المقبل قمة "أبندنس 360" وهي تجمع تقني عالمي يُطلق عليه اسم "دافوس للتقنيات الحديثة والمتسارعة" المقرر انعقادها في مؤسسة دبي للمستقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل وقعت شراكة مع الدكتور بيتر ديامانديس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجامعة سينجولاريتي والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة "إكسبرايز" لتنظيم قمة "أبندنس 360" في دبي.

وتمثل هذه القمة التي تستمر لمدة يومين بداية برنامج على درجة عالية من التنسيق يستمر لمدة عام كامل ويعرض خلاله رواد الأعمال والمديرون التنفيذيون والقادة الحكوميون بعض التطورات المثيرة للاهتمام في مجال التقنيات التحولية والابتكار في وقتنا الحالي بداية من التعلّم الآلي وحتى الروبوتات والواقع الافتراضي والبلوك تشين لإظهار مدى تأثير تلك التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة على قطاع الأعمال والعالم ككل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتُنظَّم جلسة التقنيات المتعلقة بطول العمر بقيادة الدكتور روبرت /بوب/ الحريري المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "سيلولاريتي" وهو من الرواد في مجال الطب الحيوي وتعتبر اكتشافاته وإسهاماته في دراسة الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة هي الشرارة التي تم على إثرها تطوير جميع طرق العلاج بالخلايا الجذعية الحالية تقريباً.

وبالإضافة إلى عمله في شركة "سيلولاريتي" فهو كذلك المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "سيلجين سيلولار ثيرابيوتيكس" إحدى الشركات التابعة لشركة "سيلجين كوربوريشن" إلى جانب كونه المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "هيومان لونجيفيتي إنك".

وينضم إلى الحريري في هذه الجلسة سيفديت ساميكوجلو المدير المالي في شركة "ساموميد" وهي شركة متخصصة في أبحاث التقنيات الحيوية في مجال الطب التجديدي وأعلى الشركات الناشئة في مجال التقنيات الحيوية تقييماً في العالم.

وتشهد القمة والتي تُقام للمرة الأولى في المنطقة في دبي مشاركة آفي ريشينتال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبوننشال ووركس" وفيليب روزديل الرئيس التنفيذي لشركة "هاي فيديليتي".

ويستعرض كل من آفي وفيليب أفكارهما وخبراتهما خلال الجلسات المرتقبة حول مستقبل قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة.

وقال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن الشراكة مع "إي 360" تأتي في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة دبي للمستقبل لاستكشاف سبل تحقيق المستقبل بكل ما فيه من فوائد محتملة في وقتنا الحاضر، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز بصفة دائمة على ابتكار واستكشاف طاقات وإمكانيات التقنيات الجديدة والناشئة التي يمكنها تلبية الاحتياجات الراهنة للبشرية كذلك تعمل أيضاً على التأثير بصورة إيجابية في الثقافة السائدة من حولها لدعم ريادة الأعمال وحس المبادرة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الإبداع البشري هو السبيل نحو المستقبل.