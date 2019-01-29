دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper توقيع اتفاقيات بـ 235 مليار ريال في برنامج تطوير الصناعة الوطنية

شهد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في الرياض اليوم الاثنين، توقيع اتفاقيات بـ 235 مليار ريال في برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والذي يحضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وانطلقت أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اليوم بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في كلمته خلال حفل الافتتاح: إن مملكتنا الغالية تشهد في هذه المرحلة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحكمة ولي العهد مهندس التغيير، مسيرة متسارعة وغير مسبوقة من التقدم والتطوير، تتمثل في رؤية المملكة 2030، القائمة على ثلاثة محاور هي بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وترتكز على رؤية مفادها أن المملكة العربية السعودية العمق العربي والإسلامي قوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثالث.