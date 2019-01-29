شهد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في الرياض اليوم الاثنين، توقيع اتفاقيات بـ 235 مليار ريال في برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والذي يحضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وانطلقت أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اليوم بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان.
وقال وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في كلمته خلال حفل الافتتاح: إن مملكتنا الغالية تشهد في هذه المرحلة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحكمة ولي العهد مهندس التغيير، مسيرة متسارعة وغير مسبوقة من التقدم والتطوير، تتمثل في رؤية المملكة 2030، القائمة على ثلاثة محاور هي بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وترتكز على رؤية مفادها أن المملكة العربية السعودية العمق العربي والإسلامي قوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقيات بـ 235 مليار ريال في برنامج تطوير الصناعة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.