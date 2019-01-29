السيسي لصحفي فرنسي: كنتوا هتعملولنا إيه لو حصلت حرب أهلية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عدد منظمات المجتمع المدني في مصر يتجاوز 45 ألف منظمة، وتؤدي دورًا مجتمعيًا رائعًا.

وأضاف السيسي، ردًا على تساؤل أحد الصحفيين الفرنسيين حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر: لما وجدنا القانون في نقاش عليه طرحناه مرة تانية لهم، لو بنتكلم على دولة بالحجم ده دور المنظمات دي مهم جدًا ولازم نوفرلهم المناخ، مش عايزين نختزل حقوق الإنسان في مصر.

وتابع الرئيس: مع كل التقدير لآراء الناس، هدم الدولة أمر تاني، اللي حصل في المنطقة كانت مصر هتروح بردوا، كنتوا هتقدروا تعملولنا إيه لو حصلت حرب أهلية؟ ​