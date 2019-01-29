بالفيديو- السيسي وماكرون يتفقدان مدينة الفنون ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

دبي - بواسطة محمد فارس © الرئيس السيسي وماكرون الرئيس السيسي وماكرون كتب- محمد قاسم: غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تفقد مدينة الفنون ودار الأوبرا داخل العاصمة. وتجول الرئيسان وسط المباني، حيث استمع ماكرون لشرح الرئيس السيسي. يأتي هذا على هامش زيارة ماكرون إلى مصر التي بدأت أمس الأحد، وتستمر لمدة يومين. إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

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