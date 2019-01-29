 تشريع «دعم أمريكا للحلفاء بالشرق الأوسط» أمام الكونجرس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عاد التشريع الذي يؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل ،ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا، إلى واجهة الخلافات مرة أخرى مع إنهاء الإغلاق الحكومي وعودة مجلس الشيوخ إلى العمل .

وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يومًا قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.

لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.

ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة .

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيراً غامضاً في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلبية 235 مقعداً مقابل 199 للجمهوريين بعد فوزهم الكبير في انتخابات نوفمبر.

وقال السناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق" ، بحسب "رويترز".





واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية. واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

ما هي بنود التشريع؟

يتضمن مشروع القانون بنودا - أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين - لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن.



وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.





وتقاتل القوات الأمريكية في سوريا مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وهي أيضاً بمثابة ثقل موازن للقوات الحكومية السورية التي تساندها إيران وروسيا.

إلا أن مشروع القانون يتضمن أيضا بندا خاصا بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وهو بند يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير.

ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعدياً على حرية التعبير. واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية.

واتهم الديمقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

يشار إلى ان ترامب انهي الجمعة ، الإغلاق الجزئي للحكومة ، عقب اتفاق مع الكونجرس لمعاودة فتح نحو ربع الإدارات المغلقة للحكومة، على الرغم من عدم حصوله على 5.7 مليار دولار كان قد طالب بها لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وعد بتشييده خلال حملته الانتخابية.

وتعهد الرئيس الأمريكي بإغلاق الحكومة مجددا في15 فبراير ما لم يجر التوصل إلى اتفاق مقبول بشأن الحدود، ولم يستبعد أيضا احتمال إعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على أموال للجدار، وهو تحرك استثنائي تعهد الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بمقاومته .