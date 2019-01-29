إيطاليا تحدد موعد سحب قواتها من أفغانستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا، البدء في سحب قوات بلادها من افغانستان في غضون عام.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن الوزيرة ترينتا "أعطت تعليماتها قيادة عمليات القوات المسلحة بتقييم بدء التخطيط لسحب القوات الإيطالية في أفغانستان" في إشارة إلى القوات المتواجدة ضمن بعثة (ايساف) لحلف شمال الأطلسي.

وأعلنت الوزيرة ترينتا في ديسمبر الماضي عن سحب دفعة جديدة من 100 جندي من القوات العاملة في أفغانستان والتي تعرضت في مطلع العام الحالي لهجوم بقذيفة صاروخية قام به عنصران من الشرطة الأفغانية استهدف مصفحة للبعثة الإيطالية ولم يسفر عن إصابات.

وتحتفظ ايطاليا ببضع مئات من العسكريين في أفغانستان لتدريب وتنظيم قوات الأمن الوطنية بعدما سحبت بنهاية 2014 قواتها المقاتلة التي شاركت في حرب أفغانستان منذ 2004 حيث لقى منهم 53 جندياً وعنصر استخبارات مصرعهم هناك وأقر البرلمان العام الماضي تقليص القوات الإيطالية من 900 إلى 700 جندياً.