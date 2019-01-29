بعد أيام من إغلاقه.. إعادة معبر رفح في الاتجاهين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، في كلا الاتجاهين أمام المسافرين من وإلى القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن "معبر رفح البري سيعمل في كلا الاتجاهين الثلاثاء، وذلك حسب ما أبلغت به السلطات المصرية".

وتوقف العمل في معبر رفح مطلع الشهر الحالي، بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح، احتجاجاً على المضايقات التي يتعرضون لها من قبل أجهزة حركة حماس.

وأبقت السلطات المصرية على عمل المعبر في وجه العائدين لقطاع غزة، فيما لم يفتح أبوابه في وجه الراغبين بمغادرته.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى الخارج لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وتفتح مصر المعبر للحالات الإنسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض إسرائيل حصاراً خانقاً منذ عشر سنوات على القطاع.

وكانت حماس تدير معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبري كرم أبو سالم وبيت حانون (ايريز) الحدوديين مع إسرائيل، منذ سيطرتها على القطاع في صيف 2007 قبل أن تتسلم حكومة التوافق الفلسطينية إدارة معابر القطاع غزة في أكتوبر 2017 إثر تفاهمات مع حماس.

وانهارت التفاهمات بين فتح وحماس وساءت العلاقات بشكل كبير بين الطرفين.