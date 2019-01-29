عصابة الحمدين تهدد ثروات تونس بالانقراض

شنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، هجوما عنيفا على دويلة الحمدين، حيث أصدرت بيانا استنكرت فيه استباحة عدد من القوافل القطرية، للثروة الحيوانية المهددة بالانقراض في تونس.

وذكرت الرابطة في بيانها أن قوافل العصابة القطرية، تسللت إلى تونس عبر ليبيا من أجل صيد "طائر الحبارى" و"غزال الريم" بمحمية واقعة في جنوب الصحراء التونسية، مهددة ثرواتها الطبيعية النادرة بالانقراض.

واعتبرت الرابطة أن هذا السلوك يُعَد تدخلا في سيادة تونس واعتداء على أمنها، داعية الحكومة للتحرك لمواجهته والحد من الأساليب والخطوات المرفوضة من قبل دويلة الإرهاب.

من جانبه، قال حسني الدرويش المهندس بوزارة الفلاحة التونسية، إن هذا النوع من الطيور والغزلان مهدد بالانقراض، ومن الضروري حمايته ضد الهجمة القطرية على الثروة الحيوانية.

وأكد المهندس بوزارة الفلاحة التونسية، أن مسؤولية حماية الثروة الحيوانية يجب أن تكون مشروعا حكوميا كاملا وليس من مهام وزارة الفلاحة فقط.