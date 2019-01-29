شكرا لقرائتكم خبر عن سيول قادمة من إيران تضرب محافظة واسط العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير عام الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم سلمان بوهان، أمس الإثنين، أن سيول قادمة من إيران ضربت محافظة واسط.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية أن"موقف الأمطار مطمئن لحد الأن"، لافتا إلى أنه"لدينا انقطاع طريق ديالى واسط وهو غير مؤثر".

وأضاف أن"الان سيول بدأت من الجمهوريه الإيرانيه باتجاه واسط يستوعبها نهر الجباب،باتجاه نهر دجلة"، لافتا إلى أنه"هنالك سيول متوسطة الشدة فى البادية باتجاه بحر النجف".

وأكد أن"سيول النجف اغرقت 50 بيتا بدائيا فى قرية الرهيمية التابعة الى ناحية النور"، مؤكداً ان"الوضع مسيطر عليه ولا مؤشر فى بقية المحافظات".