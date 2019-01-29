"أنصار الله" تقصف تجمعات للجيش اليمني في نجران بـ 4 صواريخ

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا 4 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش اليمني قبالة السديس في نجران.

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وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أطلقوا صاروخين من ذات النوع وآخر كاتيوشا على تجمعات للجيش اليمني في صحراء البقع قبالة نجران.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.