لمواجه سيناريوهات الفوضي..  ماي تمنح البرلمان فرصة ثانية للتصويت على «بريكست»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مع تضارب تصريحات المسئولين البريطانيين في الأيام الأخيرة حول الالتزام بموعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 29 مارس المقبل، وارتفاع الأصوات المحذرة من عصيان مدني في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لإدارة الأوضاع في مرحلة ما بعد الـ «بريكست».. هل يتمكن البرلمان البريطاني من انتهاز "الفرصة الثانية" للتصويت وإنقاذ البلاد من الفوضى؟.

فرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم منح البرلمان فرصة ثانية للتصويت على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ، وذلك بعد رفض خطتها أول مرة في تصويت 15 يناير الحالي، وذلك بأغلبية تاريخية ألحقت هزيمة غير مسبوقة برئيسة وزراء بريطانيا.

حيث رفض مجلس العموم خطة ماى قبل أسبوعين بواقع 432 مقابل 202 صوتا.

التصويت الحاسم



ونقل مشرعون ينتمون لحزب ماي أنها تعتزم إجراء التصويت في البرلمان يوم 13 من شهر فبراير القادم ، بحسب محطة "سكاي نيوز".

غير أن مصدرا حكوميا نفى ذلك، وقال إن ماي أشارت في اجتماع إلى أنه في حال لم تقم بإعادة خطتها إلى البرلمان للتصويت قبل 13 من شهر فبراير فإن على الحكومة إصدار بيان حول التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق، وتوفير فرصة للبرلمان لمناقشة والتصويت على تلك التعديلات.





وكانت ماي قد قالت إنها تريد الحصول على امتيازات تتعلق بالحدود مع أيرلندا الشمالية من أجل كسب تأييد المشرعين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد داخل حزبها ومن الحزب الصغير في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها.

وأبلغت ماي المشرعين المحافظين بأن عليهم توجيه رسالة للاتحاد الأوروبي بشأن التغيرات التي يريدون إدخالها على اتفاق الخروج.

وقال مصدر في مكتب ماي إن رئيسة الوزراء طلبت من المشرعين المحافظين دعم اقتراح يدعو إلى وضع ترتيبات بديلة لشبكة الأمان المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والتي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

ويعارض كثير من المشرعين المؤيدين للخروج من الاتحاد ما يسمى بشبكة الأمان التي تهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية في حالة عدم الاتفاق على حلول أخرى.



ويرى هؤلاء أن شبكة الأمان تبقي الباب مفتوحا أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الأوروبي.

"بريكست الناعم"

وكشفت الصحافة البريطانية استعداد عدد من النواب المحافظين الذين منحوا دعمهم لخطة ماى خلال تصويت 15 يناير، بالتخلى عن رئيسة الوزراء إذا ما نجحت مجموعة الــ 19 نائبا فى تمرير مشروع قرار يمنح مجلس العموم السلطة لطلب تمديد العمل بالبند 50 من معاهدة لشبونة، والذى يحدد نهاية المفاوضات بين لندن وبروكسل حول الـ «بريكست» بـ 29 مارس المقبل.

وتضم مجموعة الــ 19 نوابا محافظين وعمالا، بالإضافة إلى خمسة وزراء بالحكومة.





وأشار تقرير لـ «ديلى أكسبريس» إلى أن المتمردين من المحافظين ، أصبحوا أكثر استعدادا للقبول بخطة اتفاق «بريكست» تحفظ مستوى كبيرا من العلاقات الإيجابية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فيما يعرف بالــ «بريكست الناعم»، وذلك فى تعارض مع موقف التيار المتشدد بالحزب المحافظ والقائم على القطع الحاد فى العلاقات بين الجانبين فيما يعرف بــ «البريكست الخشن».

ويتقدم الاتجاه الجديد بين المحافظين بـ «البريكست الناعم» النائب المحافظ نيك بولس.

سيناريوهات الفوضى

وتتضمن سيناريوهات الفوضى المتوقعة فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وقوع عصيان مدنى واسع النطاق، وسقوط قتلى إثر مواجهات عنيفة بسبب قصور المتوافر من المواد الغذائية والعقاقير الطبية.

وأكد مصدر بالحكومة البريطانية لصحيفة «صنداى تايمز» أن عدم التوصل إلى اتفاق «بريكست» يوازى وقوع حرب شاملة فى أنحاء أوروبا.





وأوضح المصدر نفسه ، أن ذلك التشبيه يعد دقيقا، خاصة مع مستوى الفوضى والاضطراب المتوقع إثر عدم التوصل إلى اتفاق.

وكان مات هانكوك وزير الصحة البريطانى قد اعترف خلال لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن فرض الأحكام العرفية من بين الخيارات المطروحة للدراسة، وإن أشار إلى أنه ليس مركز اهتمام الحكومة البريطانية.

الأحكام العرفية

وكشفت وسائل الإعلام البريطانية عن دراسة الحكومة لاحتمال قوى بفرض الأحكام العرفية لمنع وقوع أعمال شغب وعصيان مدنى فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق لإدارة الأوضاع .



وتأتى دراسة الحكومة البريطانية لاحتمالية فرض الأحكام العرفية، فى الوقت الذى تزيد فيه المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق محدد للعلاقات بين لندن وبروكسل.

وكشفت صحيفة"ديلى إكسبريس" البريطانية أن مسئولين فى حكومة ماى بدأوا بالفعل فى دراسة إمكانية التقدم بمشروع قرار أمام مجلس العموم استنادا إلى قانون الطوارئ المدنية لعام 2004.





وتسمح بنود الأحكام العرفية للجهات المنظمة باتخاذ "الإجراءات التى تراها مناسبة" لحماية حياة الأفراد وضمان سلامتهم وأمنهم، ولحماية وإعادة السيطرة على الممتلكات، وضمان استمرار تدفق الموارد المختلفة سواء السيولة المالية أو المواد الغذائية، أو مياه الشرب الصالحة للاستخدام، أو مصادر الطاقة.

كما يسمح القانون للوزراء البريطانيين بفرض عدد من الإجراءات من بينها فرض حظر التجول، وحظر السفر على بعض الأفراد، بالإضافة إلى مصادرة أملاك ونشر قوات الجيش فى الشوارع للحيلولة دون انتشار أعمال الشغب والنهب.

ووفقا للقانون الذى يعكف مسئولو الحكومة على دراسته حاليا، يمكن إجراء تعديلات على القوانين المختلفة وذلك لفترة تدوم 21 يوما، إلا ان قانون حقوق الإنسان الاستثناء الوحيد الذى لا يخضع للتعديلات ذات الواحد وعشرين يوما.

يشار إلى ان قانون الأحكام العرفية تم إقراره أول مرة فى عهد الحكومة العمالية بزعامة تونى بلير، وذلك لإصلاح القصور فى قوانين الطوارئ السابقة والتى تم الاعتبار بأنها لم تكن مناسبة للتفعيل خلال أزمة الوقود وأزمة الفيضانات الكاسحة عام 2000، وتفشى وباء الحمى القلاعية بين رؤوس المواشى عام 2001.



