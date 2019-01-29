5 نصائح تضمن لك زيادة عدد متابعيك على "إنستجرام"

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كتب - عاصم الأنصاري:

كشف الخبير التسويقي، تايلور لورين، من موقع "ليتر"، عن 5 نصائح تضمن زيادة عدد متابعيك على "إنستجرام"، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

1- استخدم هذه الأداة

ينصح تايلور لورين ببدء استخدام أداء "Instagram's Highlight" على "إنستجرام"، مؤكدا أنه يلعب دورًا هامًا في تزويد الأشخاص بالمغامرة في ملفك الشخصي، ويمنحهم بعض الحوافز لتعلم المزيد عن حياتك، وربما النقر على زر "متابعة" حسابك.

وشدد لورين أنه من المهم التأكد من أن الصور التي تستخدمها كرموز لكل قصة في "Instagram's Highlight" تشبه إلى حد ما طبيعة الصور التي تنشرها عادة على ملفك الشخصي، وذلك لكي تمنح حسابك ثقلا أكبر.

2- حدد موقعك

يؤكد جيسون ديمرز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التسويق "أوديانس بلووم"، على ضرورة تحديد مستخدمي "إنستجرام" لمواقعهم مع كل صورهم وقصصهم التي يشاركوها، وذلك بغرض تمكين الناس من كافة أنحاء العالم من الوصول إليك، وبالتالي كسب المزيد من المتابعين.

3- "السيلفي"

وفقًا لبحث أجراه معهد جورجيا للتكنولوجيا ومختبرات "ياهو"، فإن صور الوجوه تزيد من فرص الحصول على الإعجاب بنسبة 38%، مقارنة بالصور التي لا تتضمنها.

وإذا كنت حريصًا على زيادة عدد متابعيك على "إنستجرام"، فلابد من التقاط العديد من صور "السيلفي" لك ومشاركتها.

4- قم بالترويج لنفسك

وذلك من خلال مشاركة صورك عبر "إنستجرام" على حساباتك على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، وذلك من أجل تشجيع الآخرين على متابعة حسابك على "إنستجرام".

5- الكيف وليس الكم

إذا كنت تعتقد أن غمر حسابك على "إنستجرام" بمئات الصور سيزيد من متابعيك فأنت حتما مخطئ، بحسب موقع "جادجيتس 360"، الذي أكد على ضرورة الاهتمام بمضمون الصور المنشورة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصور لأطعمة وصور عشوائية دون مغزى.

وينصح الموقع بفلترة حسابك، والإبقاء فقط على الصور الموضوعية، التي تروج لفكرة معينة.