شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عناصر حوثية فى محاولة تسلل فاشلة شمال صعدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس الإثنين، خلال محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات الجيش اليمني في شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري بلواء العاصفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الإنقلابية إلى مواقع الجيش الوطني وكبدتهم خسائر بشرية فادحة.
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