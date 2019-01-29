في تحدي جديد لـ«سفينة الإنسانية».. الرفض الأوروبي مستمر للمهاجرين الـ«مشردين في البحر» 

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رفضتهم إيطاليا ومالطا والآن هولندا .. بعد أكثر من أسبوع أمضوه في عرض البحر بحثا عن ميناء يرسون فيه، ما زالت الردود الرافضة لاستقبال المهاجرين المحاصرين في البحر تتوالى من دول أوروبية إلى آخرى.. فأين يمكن أن ترسوا سفينتهم ؟ .

سفينة "سي ووتش 3" التي ترفع العلم الهولندي وتتبع منظمة ألمانية غير حكومية، أنقذت قبل أكثر من أسبوع قبالة سواحل ليبيا مهاجرين غالبيتهم من دول أفريقية جنوب الصحراء، ،ودخلت المياه الإيطالية الجمعة الماضية للاحتماء من الأمواج الهائجة، وهي راسية حاليا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومنعت كل من إيطاليا ومالطا، السفينة من الرسو في موانئهما.

وحظرت هيئة ميناء سيراكوزا، بجنوب إيطاليا حظرت جميع السفن الأخرى من الاقتراب من سفينة سي ووتش 3.

وتمنع إيطاليا وصول سفن الإنقاذ لموانئها في ظل إخفاق دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق حول توزيع المهاجرين في أنحاء الكتلة الأوروبية.

ويعتبر هذا التحدي الثاني لسفينة الإنسانية التي استأجرتها عدة جمعيات، للقيام بدوريات قبالة ليبيا لإنقاذ المهاجرين من الغرق.

هولندا: ليس مسئوليتنا

وأعلنت السلطات الهولندية ، اليوم الثلاثاء، أنها لن تستجيب لطلب إيطالي باستقبال 47 مهاجرا يتواجدون على متن سفينة الإنقاذ التي ترفع علم هولندا.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية، لينارت فيخيفيس قوله: "من دون تبلور فكرة واضحة عن حل شامل لن تشارك هولندا في إجراءات مخصصة للنزول من السفينة".

وشدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، على ضرورة أن تتكفل ألمانيا وهولندا بهؤلاء المهاجرين، محذرا من أنه قد يلاحق طاقم السفينة أمام القضاء.

لكن السلطات الألمانية والهولندية تشددان على أن المشكلة "تتطلب حلا على نطاق أوسع من اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي".



"مبادرة خاصة للإنقاذ"

وقالت الحكومة الهولندية إن الأمر "ليس من ضمن مسئولياتها، لأن السفينة تحركت بمبادرة خاصة منها، وتعين على قبطان السفينة أن يجد ميناء قريبا لإنزال المهاجرين من على متنها".

ونقلت وكالة "دي تيلغراف الإخبارية" عن وزير الدولة لشئون العدل والأمن الهولندي مارك هاربرز قوله: " نحن نريد وضع نظام ملموس في حالات مماثلة مستقبلا، كإعادة المهاجرين إلى بلد معين ، نحن لا نشعر بمسئولية، فهولندا لن تشارك هذه المرة في استقبال اللاجئين، فأمستردام ليست مجبرة على ذلك حتى إذا كانت السفينة تحمل علمنا".

ودعت الحكومة الإيطالية خلال الأسبوع الماضي السلطات الهولندية إلى قبول اللاجئين على متن السفينة وتوفير ملاذ أمن لهم، إذ طالب وزراء الأسبوع الماضي من الحكومة الهولندية استقبال المهاجرين، وهو الأمر الذي رفضته السلطات الهولندية.





وكانت هولندا قد استقبلت في 9 يناير، ستة من اللاجئين من مجموع 32 مهاجرا وزعوا على دول الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا ولوكسمبورغ.

وكان المهاجرين متواجدين على متن سفينة "سي ووتش" والتي رست قبالة مالطا. وحذرت هولندا بعدها أنها لن تستقبل مزيدا من اللاجئين، ولن تستجيب لنداءات الاستغاثة من قبل المنظمات.

وبحسب أنظمة الاتحاد الأوروبي، يتعين على البلد الذي ينزل فيه المهاجرون أن ينظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها.

"انهوا الحصار"



وطالب الصليب الأحمر ، الاثنين، الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بإنهاء حصار الـ 47 مهاجرا.

وقال فرانشسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر" كيف يمكن أن يمثل 47 شخصا تهديدا على الاتحاد الأوروبي بأكمله؟ إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية لكل الحكومات".

وقال روكا في بيان صادر من جنيف إنه على الرغم من أن على حكومات الاتحاد الأوروبي التوصل لحل دائم يمنع وقوع مزيد من المهاجرين ضحايا في عرض البحر، إلا أنه على إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين لأراضيها.



يذكر أنه في مطلع يناير الجاري، توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن توزيع مهاجرين كانوا على متن سفينتين، إحداهما "سي ووتش 3"، على 8 من دوله.

وكانت السفينة قد قامت الإغاثة فى 22 ديسمبرالماضي بانقاذ 32 مهاجرا بينهم 3 أطفال ، ورفضت الدول المجاورة استقبالهم وظلوا في عرض البحر لمدة أسبوعين حتى تمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بشأن توزيعهم .