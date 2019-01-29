محمد بن راشد للشباب العربي: دبي مدينتكم

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم أحدث مراكز خدمات الشحن التابعة لموقع سوق دوت كوم إحدى شركات "أمازون" في دبي، والمقام على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة "دبي الجنوب"، ويعد الأول الذي يتم افتتاحه بعد استحواذ "أمازون" على "سوق" حيث بدأت تشغيله في سبتمبر الماضي بهدف تلبية الطلب المتنامي لعملاء الشركة في دولة الإمارات.

وغرد الشيخ محمد على حسابه الرسمي على تويتر قائلا "زرت اليوم شركة سوق دوت كوم . بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي.. والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون. فخور بهذا الشاب السوري.. وأقول لكل الشباب العربي دبي مدينتكم.. أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها"، معربا عن إعجابه وتقديره للشركات التي بدأت مشوارها من دبي ونجحت في تحقيق نجاح لافت مكنها من الخروج إلى العالمية.

من جهة أخرى عرض الشيخ محمد بن راشد على حسابه في تويتر مجموعة من الصور خلال زيارته لمشروع مدينة دبي للطيران مغردا: "خلال زيارتي لمشروع مدينة دبي للطيران... مشروعنا الأكبر للنقل الجوي العالمي عبر مدينة كاملة تغطي مساحة 145 كم مربعا .. دبي مستمرة في سعيها لتكون مطار العالم الرئيسي".

سوق دوت كوم.. والبيئة الداعمة

وقال الشيخ محمد بن راشد بعد زيارته لشركة سوق دوت كوم في دبي إن "انطلاق شركات من المحلية إلى العالمية شاهد على الشراكة الناجحة بين دبي ومجتمع الاستثمار على تباين حجم أعماله... ويسعدنا أن نرى شركات متميزة تتحول خلال وقت قصير من النطاق المحلي إلى العالمية... فنجاحها نجاح لنا وازدهار أعمالها خير نأمله لجميع من يقصدنا حاملا معه أحلامه، ونحن لا نتأخر في إعداد البيئة الداعمة للجميع لبلوغ طموحات أعرض ونجاحات أكبر".

وأوضح أن البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم تشهد تطورا نوعيا يعزز من جاذبيتها كخيار مفضل للشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة التي تتوسطها، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي يمثل بين طيف كبير من المميزات الأخرى مصدر دعم كبيرا لأعمال هذه الشركات إذ يمكنها من النفاذ بمنتجاتها وخدماتها إلى نطاق جغرافي واسع يضم العديد من الأسواق الناشئة والواعدة ويقطنه ما يقارب ملياري نسمة.

السوق المفتوح

وأشار إلى أن التعاون مع الاستثمارات العالمية وشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى عملية لا تنقطع، منوها بالتزام دبي بسياسات السوق المفتوح ومساعيها المتواصلة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار والمشجع لشركات ومؤسسات الأعمال على اختلاف احجامها وتنوع قطاعاتها ودعم المنافسة الصحية بين الشركات المحلية والعالمية.

وقال "نحرص على التقاء أصحاب الشركات والاستثمارات للتعرف على أفكارهم وآرائهم والسبل التي يمكننا معها تطوير الشراكة التي تجمعنا بهم نحو الأفضل"، مشيدا بالإنجازات المتحققة في مجال جذب الاستثمارات والشركات العالمية الكبرى في دبي وما أثمرته من نجاحات كبيرة في هذا الشأن.

الثقة وتنويع مصادر الدخل

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن حجم الثقة التي يحملها المستثمرون في البيئة الاقتصادية الإماراتية كبير، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر ازدهارا للشراكة مع أهم وأكبر الشركات في العالم، في ضوء الحرص على اختيار أفضل أنماط الاستثمار المواكب لأهداف التنمية، لاسيما في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات الاقتصادية الجديدة وتأكيد موقع دبي كنقطة ربط بين أطراف العالم مع توجهها لبناء طريق حرير جديد بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن عملاء "سوق دوت كوم" ومستخدمو التطبيق الخاص بالموقع بإمكانية الوصول بسهولة وراحة لأكثر من 9.4 مليون منتج عبر 31 فئة مختلفة إلكترونياً.

مدينة دبي للطيران.. 145 كيلو مترا

وخلال زيارته لمشروع مدينة دبي للطيران شهد الشيخ محمد بن راشد ما تحقق في مشروع مدينة دبي للطيران في دبي الجنوب التي تغطي بعد اكتمالها مساحة كبيرة من الأراضي القريبة من موقع إكسبو 2020 تبلغ نحو 145 كيلومترا مربعا. مثنيا خلال جولته بالمشروع على جهود فريق عمل مؤسسة مطارات دبي ومؤسسة "دبي وورلد سنترال" التي تشرف وتنفذ هذا المشروع الضخم الذي سيؤسس لقاعدة عريضة لصناعة الطيران المدني الإقليمي والدولي ويضع دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العالمية التي تشتهر بهذه الصناعة الحيوية ذات التقنيات العالية. وأكد على دور صناعة الطيران الجوي في تعزيز الاقتصاد الإماراتي، معتبرا هذه الصناعة محركا رئيسيا لعجلة الإنماء والازدهار الاقتصادي.

مبنى الطيران الخاص

وتجول الشيخ محمد بن راشد داخل مبنى الطيران الخاص وتفقد صالات الاستقبال لمستخدمي الطائرات الخاصة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك السوق الحرة التي تضم سلعا من مختلف العلامات التجارية العالمية واطلع على التصميم الداخلي ذي المواصفات العالمية لصالة شركة "فالكون" وهي إحدى الشركات الثلاث التي تستخدم المبنى لطائراتها وشركتا "جيتيكس وجيت أفييشن" والذي دشنه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي في ديسمبر من العام 2016 والذي تصل مساحته إلى حوالي ستة آلاف متر مربع بتكلفة بلغت مائة مليون درهم.

وأبدى الشيخ محمد بن راشد إعجابه بالمبنى الحديث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم وتم تجهيزه بكل وسائل الراحة والترفيه للمسافرين على الطائرات الخاصة التي تستخدم المبنى الذي يوفر خصوصية كاملة للمسافرين وتجربة تسوق استثنائية.