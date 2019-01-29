شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الكبسة الصحية بمطاعم الوجبات الجاهزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد فهد الشدي، مالك سلسلة مطاعم صحية، أن ما يتم الترويج له بأن هناك كبسة صحية غير صحيح.

وأضاف فهد خلال استضافته في برنامج معالي المواطن على قناة mbc: “أنه لا يوجد مسمى كبسة صحية، ولكن الكبسة عبارة عن أرز دجاج في النهاية ونحن نقدم أرز دجاج”.

وأشار الشدي إلى أن المشكلة ليست في العناصر الغذائية ولكن في التوازن وجعل الحياة لها نمط صحي بوجه عام، من خلال تناول الوجبات الصحية.