شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيعود النظام القديم لـ«الصندوق العقاري».. وزير الإسكان يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس الاثنين، أن التعامل مع القطاع المالي يختلف عن التعامل مع القطاع الحكومي، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية عودة النظام القديم للصندوق العقاري.

وأضاف الحقيل خلال مداخلته مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، أن هناك خيارات من الصندوق العقاري ووزارة الإسكان لمن هم في عجلة من أمرهم لتملك المسكن الخاص بهم.

وتابع الحقيل أن برنامج التمويل العقاري اختلف الآن، وهناك 50 ألف من المواطنين حصلوا على القرض العقاري سنة 2018.

وأشار إلى أنهم في وزارة الإسكان متفائلين بأن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الحالي 2019 أضعاف العدد السابق.