شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات في حادث تصادم على طريق «حائل – العلا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أسفر حادث تصادم مروع بين سيارتين وجها لوجه، أمس الاثنين، عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة امرأة، وذلك على طريق حائل – العلا.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن ثلاث فِرق إسعافية باشرت الحادث بجانب القيادة الميدانية.
وتابع البراهيم، أن الحادث نتج عنه أربع وفيات وحالة إصابة واحدة لامرأة، حالتها حرجة، وقد قُدمت لها الخدمة الطبية الإسعافية العاجلة، ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
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