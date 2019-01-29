شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على أجزاء من مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: هطلت مساء أمس أمطار على أجزاء من مدينة الرياض. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً باحتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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