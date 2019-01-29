لأول مرة منذ 10 سنوات.. اليونان ترفع الحد الأدنى للأجور

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت الحكومة اليونانية، رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بنسبة 27.5 بالمائة لمن هم دون 25 عاما و11 بالمائة لباقي الفئات العمرية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أثينا،، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 650 يورو (745 دولار) شهريا.

وقال تسيبراس إن حكومته اتخذت "خطوة تاريخية" لوقف خفض الأجور، بعد 10 سنوات من بدء الأزمة المالية، وكان ينظر إليه باعتباره أمرا ضروريا لتجاوز الأزمة حينذاك.

وتابع "أود منكم الموافقة على عرضي بتحديد 650 يورو كحد أدنى للأجور".

ورد الوزراء على عرض تسيبراس بالتصفيق الحار له، الأمر الذي قابله رئيس الوزراء اليوناني بالقول "أعتقد أن عرضي لاقى قبولا عندكم".

وقال تسيبراس : "الثقة في اقتصادنا تنمو ... ونحن قادرون على تمويل هذه (الزيادة).. ندين لأولئك الذي تحملوا النصيب الأكبر من العناء خلال الأزمة".

يذكر أن الحد الأدنى للأجور باليونان كان 751 يورو (860 دولار) حتى عام 2012، وجرى تخفيضه إلى 589 يورو (670 دولارا) لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاما و510 يورو (585 دولارا) لمن هم دون سن 25 عاما.

ومن المقرر أن تدخل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور باليونان مطلع فبراير/ شباط 2019.

وتعني زيادة الحد الأدنى للأجور أن الذين يكسبون حاليا 510 يورو أو 586 يورو، سترتفع أجورهم إلى 650 يورو شهريا.

وتتوقع الحكومة اليونانية تحقيق نمو بنسبة 2.1 بالمائة في 2018، و2.5 بالمائة في 2019.

وتراجعت نسبة البطالة باليونان خلال الأعوام الأخيرة إلى 18.6 بالمائة.