صور مسربة أحرجت المشاهير ويتمنون لو يتم حذفها نهائياً ‏

رغم أن المشاهير يعيشون حياتهم تحت الأضواء، وتعودوا على اهتمام الصحافة والجماهير وتتبع الإعلام لكل خطواتهم، إلا أنهم في بعض الأحيان يصرون على الخصوصية ويفرضون سياجاً من السرية على تحركاتهم وتصرفاتهم.

غير أن حرص النجوم على السرية والخصوصية لا يكون ناجحاً بشكل كامل، لأنه في بعض الأحيان يتم تسريب بعض الصور رغماً عن إرادتهم والتي يكون نتيجتها تعرضهم لنوع من الضغط النفسي بسبب انتشار هذه الصور.

هذه الصور قد لا تكون بالضرورة صوراً مسيئة، مثل عدد كبير من نجمات هوليوود الذين تعرضوا لقرصنة أجهزة المحمول الشخصية الخاصة بهم ونتج عن ذلك تسريب صور عارية لهم. بل إن هناك صوراً أخرى تضايق النجوم وتحرجهم حتى إذا لم تكن مسيئة، مثل تسريب صورة ابن الفنانة أنغام وهو يخضع للعلاج الفيزيائي في ساقه.

وكذلك غضبت النجمتان عبير صبري وكندة علوش عندما سقطتا في مناسبتين عامتين وتم التقاط صور لهما وهما على الأرض.

كما تسببت صور عيد ميلاد منة فضالي الشهيرة منذ سنوات في توترها واحراجها طوال السنوات الماضية. أما صور الفنان أحمد عز مع الفنانة زينة فقد تسببت في تأكيد وجود علاقة عاطفية بينهما ترتب عليها إنجاب زينة لتوأمين ومحاولتها إثبات زواجهما السري.

طالعوا الصور التي جمعناها لكم من خلال الألبوم أعلاه والمصحوبة بتعليقات ترصد لماذا كان نشرها محرجاً للنجوم لدرجة أن تمنوا حذفها!