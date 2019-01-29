تعرف على الهواتف القابلة للطي وأهم الشركات المصنعة لها

تُعد #الهواتف_القابلة_للطي أحد أبرز التوجهات التقنية خلال عام 2019 وقد اشتدت المنافسة خلال الشهر الأول من العام الجديد بين الكثير من شركات الهواتف الذكية – ابتداء من الشركات ذائعة الصيت مثل سامسونغ وانتهاء بالشركات الناشئة مثل شركة Royole – في محاولة لإنعاش صناعة الهواتف من خلال ابتكار هواتف قابلة للطي مزودة بشاشات مرنة.

ومع وجود هاتف واحد قابل للطي متاح للشراء واثنين آخرين من المتوقع إصدارهم هذا العام أصبح الهاتف القابل للطي واقعاً حقيقياً وليس مجرد مفهوم نظري، كما كان من قبل، كما أن شركة غوغل تلتزم بتوفير دعم نظام التشغيل أندرويد Android للتصميمات القابلة للطي، لذا يمكننا أن نتوقع قيام الكثير من شركات الهواتف الذكية باتباع هذا التوجه خلال الفترة القادمة.

إذا اختلط عليك الأمر مؤخراً حول الشركات التي أعلنت عن إصدار جديد أو من قدمت براءة اختراع أو من أخبارهم حول هذا الأمر مجرد شائعات، فإليك أهم الشركات التي بدأت عملية تصنيع الهواتف القابلة للطي، أو يشاع أنها تصنعها أو تبيعها بالفعل:

1- شركة Royole

– هاتف FlexPai: متاح للشراء الآن، أعلنت شركة Royole الناشئة – الواقع مقرها في كاليفورنيا – عن هاتفها الذكي القابل للطي الذي يحمل اسم FlexPai خلال شهر نوفمبر الماضي وهو مزيج بين الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي، وهو الآن متاح للبيع بالفعل.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Flexible AMOLED مقاسها 7.8 إنش وبدقة 1920×1440 بيكسل عند فتحها وبكثافة 308 بيكسل بالإنش وتدعم نسبة العرض 4:3 عند فتحها، ولكن عند طيها من المنتصف يعمل برنامجها على ضبط إمكانية عرض جميع المعلومات على نصف الشاشة.

يعمل الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم Snapdragon ثماني النواة بتردد 2.8 غيغاهرتز، كما يوجد من الهاتف إصداران: الأول بسعة 6 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر 1318 دولارا، والثاني يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت وبسعر 1469 دولارا.

يمكن إغلاق وفتح هاتف FlexPai مثل كتاب، ويعمل بنظام Water OS 1.0، وهو إصدار مخصص للشاشات القابلة للطي من نظام التشغيل أندرويد باي 9 من شركة غوغل، وبغض النظر عن الطريقة التي تختارها لإمساك الجهاز أو ثنيه فإن الشاشة تتكيف مع العديد من الاتجاهات وخيارات العرض المختلفة.

2- شركة سامسونغ

-هاتف Galaxy F أو Galaxy X: متوقع إصداره في شهر مارس 2019.

تعتبر شركة سامسونغ أكبر شركة تقنية تُشارك في هذه المنافسة لذلك يتوق الكثيرون لرؤية ما ستقدمه، ويقال إن هاتف Galaxy X أو Galaxy F من المتوقع أن يتم إطلاقه في مارس القادم.

وقد عرضت سامسونغ نموذج أولي لهاتفها الذكي القابل للطي خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Samsung Developer Conference 2018 الذي أقيم خلال شهر نوفمبر الماضي، وظهر الهاتف بشاشة مقاسها 7.3 إنش ليبدو مثل جهاز لوحي عند فتحه، وعند طيه تتحول الشاشة لمقاس 4.6 إنش وكأنه هاتف تقليدي، ويمكن للهاتف تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، باستخدام تقنية أطلقت عليها سامسونغ اسم Multi Active Window، وستستخدم سامسونغ واجهتها الجديدة التي تحمل اسم One UI التي تتكيف مع نظام أندرويد.

كما يستخدم الهاتف تقنية عرض جديدة تمامًا قابلة للطي طورتها سامسونغ وأطلقت عليها اسم Infinity Flex، وتقول سامسونغ إن شاشة العرض متينة بدرجة كافية، بحيث يمكن طيها مئات الآلاف من المرات دون أن تنكسر.

3- شركة هواوي

خلال مؤتمر الهواتف Mobile World Congress الذي عقد بمدينة شنغهاي في يونيو 2018 ، أكدت شركة هواوي الصينية أن أول هاتف لها سيعمل بشكبات الجيل الخامس 5G، من المقرر الإعلان عنه في شباط / فبراير وسيصدر في وقت ما في نهاية شهر يونيو من 2019، وسيكون به شاشة قابلة للطي.

ومن المحتمل أن هذا الهاتف لن يصل إلى الولايات المتحدة، لأسباب أمنية حيث منعت حكومة الولايات المتحدة بيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة وتوقف تجار التجزئة عن بيع منتجاتها، ولكن لا تزال أجهزة هواوي متوفرة في أكثر من 170 دولة حول العالم وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

4- شركة شاومي Xiaomi

– هاتف Xiaomi Dual Flex أو Xiaomi Mi Flex: لم يحدد موعد إصدار حتى الآن.

يوم الأربعاء الماضي قدمت شركة الهواتف الصينية شاومي Xiaomi هاتفها الجديد القابل للطي على منصة التواصل الاجتماعي Weibo، وقد جاء هاتفها على عكس الهواتف القابلة للطي السابقة التي رأيناها، والتي لا تملك سوى انحناء واحد في الوسط بينما هذا الهاتف يمكن طيه على ثلاثة أجزاء فهو أول هاتف ذكي في العالم مع شاشة يمكن طيها من كلا الجانبين.

وقال بن لي Bin Lin المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة شاومي: "إن هذا الشكل عملي وجميل، حيث إنه يدمج تمامًا تجربة الحاسوب اللوحي والهاتف"، ولكن لم يتم إعطاء أية مواصفات أو معلومات حول السعر، وتقوم شاومي حاليًا باختيار اسم للهاتف من خلال تصويت المتابعين على اسمين محتملين وهم: شاومي دول فلكس Xiaomi Dual Flex أو شاومي مي فلكس Xiaomi Mi Flex.

5- شركة آبل

– حتى الآن إشاعات مع طلب براءة اختراع.

خلال شهر نوفمبر من عام 2017 تقدمت شركة آبل بطلب براءة اختراع لهاتف بشاشة وجسم قابل للطي – كان هذا بالإضافة إلى طلب عام 2016 و2014 لشاشة قابلة للطي – ووفقًا لما جاء بطلب براءة الاختراع قد يكون للجهاز جزء مرن ويسمح بإمكانية طيه.

ولكن مع الحفاظ على أسلوبها المعتاد لم تعلن آبل أي تفاصيل حتى الآن، ولم يتحقق أي شيء من هذه البراءات في نظر الجمهور، وليس هناك أي معلومات حول ماهية هذا الجهاز.

6- شركة لينوفو Lenovo

– حتى الآن إشاعات مع طلب براءة اختراع

خلال عام 2016 قدمت شركة لينوفو مفهوم جهاز يحمل اسم CPlus وهو هاتف يمكن أن ينحني ويلف حول معصمك كساعة يد، وعلى الرغم من أنه كان مجرد مفهوم هاتف جديد في ذلك الوقت إلا أن شركة لينوفو قد حققت تقدماً لإطلاق هاتف حقيقي قابل للطي للجماهير ولكن حتى الآن لم تقم بطرح أي هاتف من هذا النوع بالأسواق.

كما أنه خلال شهر يوليو الماضي تقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع لجهاز محمول مع تكوين قابل للطي.

7- شركة إل جي LG

بالرجوع بالزمن لعام 2014 سنجد أن شركة إل جي قد أطلقت هاتفا يحمل اسم G Flex وهو هاتف ذكي ذو شاشة منحنية، ولكن مؤخراً في معرض CES 2019 عرضت إل جي جهاز تلفزيون OLED TV قابل للطي سيتم طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

لذلك يتوقع الكثيرون أن شركة إل جي تطور تقنياتها الخاصة بالهواتف القابلة للطي وتعمل بالفعل على هاتف جديد، في الوقت الحالي ليس لدينا أي فكرة عن شكل الهاتف، وكم سيكون سعره، أو متى سيصل للأسواق.

كانت هناك شائعات تقول إن إل جي ستعلن عن هاتف قابل للطي خلال مشاركتها في معرض CES هذا العام، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات وبالنسبة لمؤتمر MWC 2019 الذي سينعقد خلال شهر فبراير القادم يقال إن LG ستعلن عن هاتف بشاشتين.

8- شركة موتورولا Motorola

– إصدار جديد من هاتف Motorola Razr بشاشة قابلة للطي: من المتوقع إصداره خلال شهر فبراير المقبل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال خلال تقرير لها مؤخرًا أن شركة موتورولا – التي اشترتها شركة لينوفو في عام 2014 – أعادت إحياء هاتفها الشهير Motorola Razr ولكن بشاشة قابلة للطي، ومن المفترض إطلاقه مع شركة الاتصالات فرايزون Verizon، بتكلفة 1500 دولار.

سيكون تحديث هاتف Razr خطوة ذكية من موتورولا بسبب ما يتمتع به هذا الهاتف من شعبية كبيرة، فمنذ إطلاقه في عام 2004 وقد اكتسب الهاتف وضعًا مميَّزًا لتصميمه المميز وسمكه الرفيع وتعدد ألوانه الزاهية في ذلك الوقت.